TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Il bombardamento statunitense sul sito nucleare iraniano di Fordow ha “gravemente e pesantemente danneggiato” l’impianto. Lo ha ammesso il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, in un’intervista alla Cbs News. “Nessuno sa esattamente cosa sia accaduto a Fordow. Detto questo, ciò che sappiamo finora è che gli impianti sono stati gravemente e pesantemente danneggiati”, ha affermato Araghchi.

Il capo della diplomazia iraniana ha aggiunto che i tecnici “dell’Organizzazione per l’energia atomica della Repubblica Islamica dell’Iran stanno attualmente effettuando una valutazione, il cui rapporto sarà presentato al governo”.

L’IRAN SOSPENDE LA COOPERAZIONE CON L’AIEA

Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ha annunciato che l’Iran sospende la cooperazione con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, l’organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite. Lo riferiscono i media statali iraniani. Il disegno di legge era stato presentato al Parlamento iraniano lo scorso giugno, dopo i bombardamenti degli Stati Uniti sui siti nucleari iraniani il 22 giugno e in seguito alla guerra dei 12 giorni avviata da Israele. “Data la violazione della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale dell’Iran da parte del regime sionista e degli Stati Uniti d’America in relazione agli impianti nucleari pacifici del Paese e la messa in pericolo degli interessi supremi dell’Iran, in base all’articolo 60 della Convenzione di Vienna sui trattati del 1969, il governo è tenuto a sospendere immediatamente qualsiasi cooperazione con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica sulla base del Trattato di non proliferazione nucleare e delle sue garanzie, fino a quando non saranno soddisfatte determinate condizioni, tra cui la garanzia della sicurezza degli impianti e degli scienziati“, si legge nel documento.

