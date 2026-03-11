Home Video News Europa Iran, Annunziata “Attacco di Trump non ha logica, guerra per coprire Israele”
STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Non c'è nessuna soluzione in Medio Oriente. Ci sono due guerre, quella dell'Iran e degli Stati Uniti. Capisco la logica di quella israeliana, ma non quella di Trump e neanche degli iraniani, se non un sacrificio fino alla morte". Così l'eurodeputata del Pd Lucia Annunziata in un'intervista alla Italpress, a margine della sessione plenaria del Parlamento europeo. xf4/ads/mca1