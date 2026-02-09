L’Iran insiste sul diritto all’arricchimento dell’uranio

TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Il Parlamento iraniano ha tenuto una sessione a porte chiuse per esaminare gli ultimi sviluppi nei colloqui nucleari indiretti tra Iran e Stati Uniti, mediati dall’Oman. Alla riunione hanno partecipato il ministro degli Esteri Abbas Araghchi e il capo di stato maggiore delle forze armate, il generale Abdolrahim Mousavi, come riferito dall’agenzia iraniana Mehr.

Il presidente del Consiglio strategico per le relazioni estere, Kamal Kharrazi, ha definito “positivo” il percorso della prima tornata negoziale, esprimendo speranza che i colloqui indiretti con la controparte statunitense procedano bene. Parlando all’agenzia Isna, Kharrazi ha sottolineato che gli americani devono comprendere come i precedenti approcci non abbiano portato risultati e debbano adottare “percorsi nuovi”, aggiungendo: “Vedremo a cosa porteranno le cose”.

Il ministro Araghchi, intervenendo ieri, ha ribadito che il riconoscimento del diritto dell’Iran all’arricchimento dell’uranio sul proprio territorio rappresenta un elemento essenziale per il successo dei negoziati sul programma nucleare. “Non possiamo accettare una privazione totale dell’arricchimento – ha dichiarato Araghchi – quindi dobbiamo concentrarci su discussioni che accettino l’arricchimento in Iran, costruendo fiducia sul fatto che si tratti e rimanga un’attività a scopi pacifici”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).