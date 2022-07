ROMA (ITALPRESS) – E’ online il video di “Pampampampampampampampam”, il nuovo singolo di Irama uscito l’1 luglio. Per la regia di Daniel Bedusa e Daniele Sarti con la casa di produzione italo-americana LAND-HO, il video è stato girato a New York nella zona di Brooklyn dove troviamo Irama immerso nelle suggestioni di una New York anni 90 che ricorda l’immaginario del famoso film “Do the right thing” di Spike Lee.

