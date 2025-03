TORINO (ITALPRESS) – Per ospitare il Festival della Canzone Italiana “abbiamo un meraviglioso Teatro Regio che sarebbe una location perfetta. Lo dò già disponibile senza condizione alcuna, perché sarebbe per noi un grandissimo risultato. Diamo la massima, piena e totale disponibilità alla Rai, se decidesse di venire a Torino l’accoglieremmo a braccia aperte”. Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, questa mattina ai microfoni di ToRadio ha commentato le recenti ipotesi di trasloco del Festival di Sanremo.

“Guardiamo con interesse a quello che sta capitando, credo sia una questione che riguarda la Rai e il Comune di Sanremo, forse non tutti lo sanno, ma il marchio del Festival di Sanremo è della Città di Sanremo. Peraltro il Teatro Ariston è privato e non del Comune – ha aggiunto Lo Russo – Credo di aver capito che c’è una sentenza del Tar Liguria che obbliga il Comune di Sanremo a mettere a gara il marchio e quindi a non dare l’affidamento diretto alla Rai. La Rai ha contestato fortemente questa decisione. Vedremo cosa capita. In questo scenario noi siamo assolutamente a disposizione, ma adesso è prematuro parlarne”.

