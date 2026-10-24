Investito da un’auto, morto un ciclista nell’Alessandrino

ALESSANDRIA (ITALPRESS) – Un uomo a bordo di una bicicletta è morto dopo lo scontro con un’auto a Tortona, in provincia di Alessandria. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale per Voghera, dove per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, l’auto si è scontrata con una bici proveniente dal senso opposto di marcia. Il ciclista stava effettuando una manovra di svolta a sinistra per accedere all’interno di un’azienda quando è avvenuto l’impatto.

Dopo l’incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118 insieme alle pattuglie dei carabinieri, incaricati di eseguire i rilievi tecnici, mettere in sicurezza il tratto stradale e gestire la viabilità. Il ciclista è stato stabilizzato sul posto dal personale medico e trasferito d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Alessandria, a causa dei gravi traumi riportati. Nonostante le cure dei sanitari, l’uomo è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale. Sono in corso le verifiche dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).