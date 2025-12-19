Inverno record per il turismo organizzato, cresce domanda viaggi a lungo raggio

MILANO (ITALPRESS) - Non solo Natale e Capodanno, ma un inverno che si estende, con partenze distribuite, prenotazioni anticipate e una domanda orientata verso esperienze di qualità e destinazioni di lungo raggio. Il quadro complessivo rimane ampiamente positivo e conferma il ruolo centrale del Turismo Organizzato nelle scelte di viaggio degli italiani. A evidenziarlo è Pier Ezhaya, Presidente di ASTOI Confindustria Viaggi, l'Associazione che rappresenta i Tour Operator a livello nazionale. "In generale - afferma - l’intera stagione invernale registra un forte interesse, perché molti clienti scelgono proprio questo periodo per viaggi verso mete esotiche e di lungo raggio. Le destinazioni principali restano l’Africa orientale, il Mar Rosso, le Maldive e la Thailandia. Per chi ha più tempo a disposizione, crescono anche i viaggi itineranti in Sud America e in Giappone". L’effetto inflazione è presente, ma in misura decisamente più contenuta rispetto agli anni precedenti. "Stiamo registrando - afferma - una crescita del volume d’affari di circa il 10% in termini di ricavi e del 7% per quanto riguarda il numero dei passeggeri. Si profila quindi un inverno particolarmente brillante, in crescita rispetto allo scorso anno, che era già stato molto positivo". Le previsioni per il 2026 "sono positive. Ci aspettiamo una crescita media tra il 7 e l'8% che porterà il turismo italiano a livelli di gran lunga superiori rispetto a quelli del pre-Covid e questo indubbiamente ci lascia molto molto soddisfatti". f50/mgg/red