Intitolata a De Gasperi la Sala del Consiglio del Viminale

ROMA (ITALPRESS) – La Fondazione De Gasperi ha vissuto un momento solenne e carico di storia. In occasione dell’80° anniversario della nascita del primo Governo De Gasperi, la Sala del Consiglio del Viminale — che fino al 1961 ospitò la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri — è stata intitolata allo statista trentino, tornando idealmente a intrecciarsi con la sua vicenda umana e politica.

La cerimonia, svoltasi alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha offerto l’occasione per rievocare il significato più profondo dell’eredità degasperiana.

Tra gli interventi, particolarmente sentito è stato quello del Presidente della Fondazione, Angelino Alfano, che ha ricordato il ruolo determinante dello statista nella delicatissima transizione dalla monarchia alla repubblica e nella guida del Paese in anni segnati da grandi difficoltà, ma anche da una straordinaria speranza di rinascita.

Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, insieme a Paolo Catti De Gasperi, nipote dello statista, ha quindi svelato la targa commemorativa posta all’ingresso della sala.

