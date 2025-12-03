Intesa Sanpaolo, Roscio “Sostenere e accompagnare crescita imprese donne al Sud”

NAPOLI (ITALPRESS) - "Lo sforzo di Intesa Sanpaolo è quello di sostenere e accompagnare la crescita dell'imprenditoria tutta e in particolare di quella femminile. Nel Mezzogiorno abbiamo trovato delle eccellenze imprenditoriali, aziende che hanno una forte componente rispetto all'attenzione per la diversità, per il welfare, per l'attrazione di talenti, storie di Made in Italy e noi siamo molto felici di poter accompagnare, con soluzioni dedicate e finanziamenti, queste aziende nel loro percorso di crescita sulla strada dell'innovazione e dell'internazionalizzazione". Così Anna Roscio, Executive director sales & marketing di Intesa Sanpaolo per la divisione Banca dei Territori, parlando all'Italpress a margine della tappa di Napoli della nona edizione del premio Women Value Company, organizzato dalla banca e dedicato alla valorizzazione dell'imprenditoria femminile d'eccellenza. "Sempre di più in questi nove anni - spiega Roscio - abbiamo visto come il peso delle imprese guidate da donne è aumentato e sono stati superati anche certi limiti delle donne ad affrontare un'esperienza imprenditoriale. Il gap che ancora dobbiamo colmare - aggiunge - è quello di avere una diversificazione dei settori e in particolare delle attività con una forte componente di capitale di innovazione e orientamento all'export. Serve questo - conclude - per rendere questa ossatura di imprese ancora più resiliente rispetto agli scenari che in ogni tempo si possono verificare". xc9/pc/mca1