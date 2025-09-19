Intesa Sanpaolo rinnova l’Area X di Torino, Dalla Via “Promuovere l’importanza di essere protetti da rischi”

TORINO (ITALPRESS) – Generare consapevolezza tra le persone, creare cultura sul concetto di protezione e stimolare una riflessione sull’importanza del saper prevenire, soprattutto fra i giovani. È la missione di Area X del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, lo spazio rinnovato in via San Francesco d’Assisi 12, nel centro di Torino, presentato questa mattina. Qui è stata creata un’ambientazione che offre esperienze immersive e interattive, attraverso cui le persone possono venire a conoscenza di situazioni di rischio, che possono compromettere la loro qualità di vita. Una sorta di gioco virtuale, adatto anche ai più giovani, con cui comprendere l’importanza della protezione assicurativa. Sono appunto tre i concetti cardine di Area X: esperienza, protezione e futuro.

Massimiliano Dalla Via, amministratore delegato e direttore generale Intesa Sanpaolo Protezione, spiega: “L’area è stata rivista nel layout e nei contenuti, ma l’obiettivo originario rimane, quello di avvicinare persone, famiglie e ragazzi giovani all’importanza di essere protetti nell’affrontare i rischi quotidiani”.

Dal 2019, anno della prima inaugurazione di Area X, fino a oggi, lo spazio ha accolto 12 mila visitatori, totalizzando 6,5 milioni di visualizzazioni dei contenuti digitali, 2 milioni di ascoltatori dei podcast, 5 rassegne musicali internazionali e 56 performance teatrali. Gli spazi rinnovati riapriranno al pubblico il prossimo 27 settembre con un weekend di eventi e attività per tutte le età. Nelle giornate di sabato e domenica sono previsti laboratori per i più piccoli, giochi multimediali, una caccia al tesoro itinerante e spettacoli teatrali. Dal 1° ottobre Area X sarà a disposizione di adulti e ragazzi che vorranno cimentarsi gratuitamente in esperienze di gioco multimediali, contenuti digitali, educativi e miniquiz. Fra le attività proposte, un videogame con cui sarà possibile imparare i concetti base della cultura assicurativa e della protezione in maniera semplice e divertente. I visitatori potranno costruire la propria isola nel fantastico “regno di Harmonia” e imparare a proteggerla.

“Le assicurazioni sono strabiche, devono lavorare per il qui e ora, ma devono anche guardare tantissimo avanti – spiega Virginia Borla, amministratore delegato e direttore generale Intesa Sanpaolo Assicurazioni – Il tema non è cosa succede, ma come mi preparo all’evento che arriva. Bisogna arrivare preparati, questo spazio nasce in quest’ottica”. Sempre dal mese di ottobre, Area X continuerà a ospitare dibattiti e incontri. I suoi spazi saranno accessibili gratuitamente dal mercoledì alla domenica, dalle 10 alle 19, prenotando sulla piattaforma Made Ticket.

