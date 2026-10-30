Intesa Sanpaolo prosegue Opas su Mps, pronta a Opa obbligatoria su Mediobanca

MILANO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo rende noto che prosegue l’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa sulla totalità delle azioni ordinarie di Mps: ciò in quanto l’assemblea di Mps – si legge in una nota – non ha approvato le offerte pubbliche di scambio volontarie sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco Bpm e di Banca Generali (e i relativi aumenti di capitale) né la riduzione volontaria del capitale sociale funzionale alla distribuzione straordinaria di riserve.

Inoltre, con riferimento alla mancata approvazione – auspicata da Intesa – della fusione tra Mps e Mediobanca, Intesa Sanpaolo conferma di rinunziare alla condizione di efficacia di cui al par. 1.5(vii) del comunicato ex art. 102 del TUF dell’8 giugno 2026, con la conseguenza che l’Opas non verrà meno per effetto della mancata approvazione della fusione. Intesa precisa, al riguardo, che in caso di perfezionamento dell’Opas e qualora ne ricorressero i presupposti, promuoverà un’offerta pubblica obbligatoria avente a oggetto le azioni ordinarie di Mediobanca non detenute da Mps né da Intesa stessa.

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