Intesa Sanpaolo premiata migliore Investment Bank in Italia agli Euromoney Awards for Excellence 2026

ROMA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking guidata da Mauro Micillo, è stata premiata come migliore Investment Bank in Italia in occasione degli Euromoney Awards for Excellence 2026, che si sono tenuti a Londra nei giorni scorsi. Il riconoscimento, si legge in una nota, “conferma il ruolo di riferimento della Divisione IMI CIB nel panorama dell’investment banking italiano” e “valorizza un modello di business capace di coniugare competenze specialistiche, innovazione, presenza internazionale e supporto al tessuto imprenditoriale”.

La Divisione continua infatti ad affiancare aziende, clienti istituzionali e settore pubblico, offrendo soluzioni integrate a supporto dei processi di crescita, trasformazione e sviluppo sui mercati nazionali e internazionali. Il premio assegnato da Euromoney “testimonia la capacità di IMI CIB di creare valore per i clienti, consolidando nel tempo una posizione di leadership nell’investment banking grazie a un’offerta completa di servizi di advisory, capital markets, finanziamenti strutturati, transaction banking e soluzioni dedicate ai processi di crescita e internazionalizzazione”.

Per Mauro Micillo, Chief della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, “essere riconosciuti da Euromoney come migliore Investment Bank in Italia è un importante attestato della fiducia che il mercato ripone nella nostra Divisione e nel lavoro delle nostre persone. In un contesto che richiede visione, rapidità e capacità di accompagnare il cambiamento, continueremo a sostenere le aziende italiane e le tante eccellenze del nostro Paese, mettendo a disposizione competenze specialistiche, un network internazionale e soluzioni su misura per supportarne i piani di investimento, innovazione e crescita. Il nostro obiettivo resta quello di essere un partner affidabile e di lungo periodo per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale italiano”.

– Foto ufficio stampa Intesa Sanpaolo –

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