Intesa Sanpaolo, Messina “Su Isybank abbiamo rispettato le leggi”

MILANO (ITALPRESS) - "Tutte le autorità vanno rispettate. Noi riteniamo di aver operato in conformità a quelle che sono le leggi di questo Paese e di aver ricevuto le autorizzazioni da parte della Banca d'Italia e della Bce. Ma è anche vero che, se anche un numero limitato di clienti non ha trovato le nostre procedure come quelle migliori da poter usare, faremo in modo che questo possa accadere". Così il CEO di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, a margine dell'evento "L'eredità di Raffaele Mattioli nel 50° della scomparsa" a Milano, ha commentato con i giornalisti la decisione dell'Antitrust di bloccare il trasferimento dei conti da Intesa Sanpaolo a Isybank avvenuto senza il consenso espresso dei correntisti. xh7/sat/gsl