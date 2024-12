PALERMO (ITALPRESS) – Una paziente centenaria è tornata a camminare dopo soli 48 ore da un intervento chirurgico di frattura del femore prossimale, grazie all’intervento tempestivo dei sanitari. La donna è stata operata secondo le linee guida internazionali, che prevedono di intervenire entro le 24 ore dal suo arrivo in ospedale, un protocollo che ha permesso di ridurre al minimo i rischi legati alla sua età avanzata. Questo risultato straordinario sottolinea l’alta competenza del team traumatologico dell’U.O.S.D. di Ortopedia Traumatologica, diretta da Giuseppe Marco Cuscani, sempre in prima linea nelle emergenze traumatologiche e all’avanguardia nel trattamento delle fratture complesse anche in pazienti molto anziani e “fragili”. Quanto sopra è stato reso possibile grazie al lavoro quotidiano svolto dal team multidisciplinare, medici d’urgenza, anestesisti, ortopedici e personale paramedico, afferenti al Dipartimento delle Emergenze Arnas Garibaldi, diretto da Giovanni Ciampi.(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Arnas Garibaldi