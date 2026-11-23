Per fortuna c’è San Pio. I suoi tre gol bellissimi all’Atalanta
non evitano il folle 4 a 4 all’Inter sbandata che peraltro ne
sembra dipendente, non ha centrocampo e trema in difesa nonostante
le imprese di Martinez. Ma mi piace pensare che l’Esposito jr sarà
la fortuna della Nazionale, sperando che Mancini riesca a
mettergli intorno gli uomini giusti. A Sarri riesce il colpaccio
che alla fine lo salva dal doppio confronto indiretto con Gattuso
e Gasperini. Intanto il campionato è come mai vivo e regala motivo
di ottimismo. Bella, emozionante e primissima la Lazio di Gattuso
con un Frattesi azzurrissimo. Fanno festa e gol stranieri a
grappoli Roma e Milan, solo Cisse è una firma italiana. Il Bologna
pollo rilancia Zaniolo per il CT e per l’Udinese coinvolta nella
maxirissa di coda. Il Napoli pensa a sè e risorge con McTominay.
Il “mio” Como batte il Cagliari ma non fa notizia. Ma la storia
più avvincente è un’altra. Da corsi e ricorsi. Ho rivisto la Juve
di sessant’anni fa. Quella della Rinascita. Con Helmut Haller, il
tedesco ceduto dal Bologna (che non vinse più per anni e anni).
Dopo un periodo di crisi, nelle cinque stagioni con il tedesco di
Augsburg scoperto da Dall’Ara la Juve visse un periodo di
rifondazione culminato con la conquista di due scudetti
consecutivi (1971-72 e 1972-73) e il raggiungimento di due finali
europee con Cestmir Vycpalek. Perdonate il Gioco del Tempo ma
quando ho visto entrare in campo Nick Woltemade ho accusato
antiche teutoniche sensazioni. Per 50 minuti il Venezia di Nicola
aveva fatto la partita giusta: ordinato, compatto, e Adams
sprecava due volte il gol che avrebbe cambiato tutto. La Juve,
lenta e compassata. Lo Stadium fischiava. Poi è entrato Woltemade.
Ed è cambiato tutto. Al 53′ il suo gol, al 59′ assist per
Koopmeiners, al 65′ Cabal di testa su corner di Zhegrova, al 71′
rigore di Kolo Muani che Woltemade gli lascia generosamente.
Quattro gol in 18 minuti. 21 punti, sesto posto. E Spalletti
festeggia così le 600 panchine in A. Scherzando anche sulla 601 (a
Como, ma non scherzerei tanto). Buttata la Juve del primo tempo,
il tecnico ha vinto perchè ha avuto il coraggio di cambiarla
all’intervallo. Con il tedesco uomo chiave. Credo che il
rinascente Spallettone abbia trovato la squadra pretesa dai tifosi
e sognata da John Elkann (stati d’animo intercambiabili). Nick è
un bravo ragazzo. E un uomo squadra. Lo racconto a voi per me. Ha
24 anni, è cresciuto nel Werder Brema dove ha esordito a 17 anni,
il più giovane della storia del club. Poi ha cominciato a
viaggiare per imparare, prima a Elversberg, dove lo fanno
centravanti e segna 10 gol. Poi a Stoccarda 2024-25, dove esplode:
17 gol in 36 partite, Coppa di Germania vinta, gol in finale
contro l’Arminia Bielefeld. Infine al Newcastle che lo valorizza
in sterline poi lo passa alla Juve, prestito secco, 3.6 milioni,
senza riscatto, dovrebbe tornare a Newcastle a giugno 2027. A
Torino dovranno fare di tutto per tenerlo. Un vecchio intenditore
che l’ha visto sul campo (io solo in tv, con l’idea forse folle di
Haller) suggerisce: è un centravanti che sa fare la seconda punta,
protegge palla, la fa salire, dialoga. Non è Vlahovic. Non è un
ariete. E’ un tedesco che gioca da italiano.
Inter che follia, la Juve risorge, Woltemade fa sognare
Per fortuna c’è San Pio. I suoi tre gol bellissimi all’Atalanta