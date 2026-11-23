Per fortuna c’è San Pio. I suoi tre gol bellissimi all’Atalanta

non evitano il folle 4 a 4 all’Inter sbandata che peraltro ne

sembra dipendente, non ha centrocampo e trema in difesa nonostante

le imprese di Martinez. Ma mi piace pensare che l’Esposito jr sarà

la fortuna della Nazionale, sperando che Mancini riesca a

mettergli intorno gli uomini giusti. A Sarri riesce il colpaccio

che alla fine lo salva dal doppio confronto indiretto con Gattuso

e Gasperini. Intanto il campionato è come mai vivo e regala motivo

di ottimismo. Bella, emozionante e primissima la Lazio di Gattuso

con un Frattesi azzurrissimo. Fanno festa e gol stranieri a

grappoli Roma e Milan, solo Cisse è una firma italiana. Il Bologna

pollo rilancia Zaniolo per il CT e per l’Udinese coinvolta nella

maxirissa di coda. Il Napoli pensa a sè e risorge con McTominay.

Il “mio” Como batte il Cagliari ma non fa notizia. Ma la storia

più avvincente è un’altra. Da corsi e ricorsi. Ho rivisto la Juve

di sessant’anni fa. Quella della Rinascita. Con Helmut Haller, il

tedesco ceduto dal Bologna (che non vinse più per anni e anni).

Dopo un periodo di crisi, nelle cinque stagioni con il tedesco di

Augsburg scoperto da Dall’Ara la Juve visse un periodo di

rifondazione culminato con la conquista di due scudetti

consecutivi (1971-72 e 1972-73) e il raggiungimento di due finali

europee con Cestmir Vycpalek. Perdonate il Gioco del Tempo ma

quando ho visto entrare in campo Nick Woltemade ho accusato

antiche teutoniche sensazioni. Per 50 minuti il Venezia di Nicola

aveva fatto la partita giusta: ordinato, compatto, e Adams

sprecava due volte il gol che avrebbe cambiato tutto. La Juve,

lenta e compassata. Lo Stadium fischiava. Poi è entrato Woltemade.

Ed è cambiato tutto. Al 53′ il suo gol, al 59′ assist per

Koopmeiners, al 65′ Cabal di testa su corner di Zhegrova, al 71′

rigore di Kolo Muani che Woltemade gli lascia generosamente.

Quattro gol in 18 minuti. 21 punti, sesto posto. E Spalletti

festeggia così le 600 panchine in A. Scherzando anche sulla 601 (a

Como, ma non scherzerei tanto). Buttata la Juve del primo tempo,

il tecnico ha vinto perchè ha avuto il coraggio di cambiarla

all’intervallo. Con il tedesco uomo chiave. Credo che il

rinascente Spallettone abbia trovato la squadra pretesa dai tifosi

e sognata da John Elkann (stati d’animo intercambiabili). Nick è

un bravo ragazzo. E un uomo squadra. Lo racconto a voi per me. Ha

24 anni, è cresciuto nel Werder Brema dove ha esordito a 17 anni,

il più giovane della storia del club. Poi ha cominciato a

viaggiare per imparare, prima a Elversberg, dove lo fanno

centravanti e segna 10 gol. Poi a Stoccarda 2024-25, dove esplode:

17 gol in 36 partite, Coppa di Germania vinta, gol in finale

contro l’Arminia Bielefeld. Infine al Newcastle che lo valorizza

in sterline poi lo passa alla Juve, prestito secco, 3.6 milioni,

senza riscatto, dovrebbe tornare a Newcastle a giugno 2027. A

Torino dovranno fare di tutto per tenerlo. Un vecchio intenditore

che l’ha visto sul campo (io solo in tv, con l’idea forse folle di

Haller) suggerisce: è un centravanti che sa fare la seconda punta,

protegge palla, la fa salire, dialoga. Non è Vlahovic. Non è un

ariete. E’ un tedesco che gioca da italiano.

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