MILANO (ITALPRESS/WEWELFARE.IT) – Il prodotto modulare “XME Protezione” di Intesa Sanpaolo Assicura, che dal 2018 offre ai 12 milioni di clienti di Intesa Sanpaolo la possibilità di proteggere con un unico contratto assicurativo la salute, la casa e la famiglia, amplia la sua proposta con una nuova offerta dedicata alla salute, venendo incontro alle esigenze dei clienti in un momento nel quale la richiesta di protezione della propria salute è ancora più forte.

Grazie all’acquisizione di RBM Salute, vengono ora messe a disposizione della clientela le competenze della società leader nel mercato dell’assicurazione sanitaria, integrando la copertura salute con nuovi moduli che potenziano, in particolare, l’offerta di rimborso delle spese mediche che più frequentemente sono pagate direttamente dagli assicurati e dei protocolli di prevenzione e diagnosi precoce.

Dal 23 gennaio 2021 i clienti che sottoscriveranno “XME Protezione” presso gli sportelli della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, o tramite l’offerta a distanza, avranno a disposizione, per sè e per i propri familiari:

rimborso delle spese mediche da infortuni e malattia derivanti da ricoveri, day hospital, day surgery, interventi chirurgici, esami diagnostici (di base ed avanzati), visite specialistiche ed analisi di laboratorio; rimborso delle spese per farmaci generici e del costo del ticket per farmaci dispensati dal servizio sanitario nazionale; rimborso delle spese per l’acquisto di lenti ed occhiali e protezione del benessere visivo, con copertura, inoltre, anche degli interventi di chirurgia refrattiva e cataratta; trattamenti fisioterapici, con rimborso anche dei trattamenti riabilitativi per infortunio e alcune gravi malattie

protocolli di prevenzione e di diagnosi precoce, con rimborso di pacchetti di visite ed esami di prevenzione mirati, attivabili dal cliente, quali ad esempio la prevenzione cardiovascolare, oncologica, dermatologica, o pediatrica; indennizzo in caso di positività ad una sindrome influenzale di natura pandemica; ampliamento del modulo malattie gravi, che già offre un capitale in caso di diagnosi di una grave malattia come infarto, ictus e tumore, con l’aggiunta di una tutela specifica per le principali patologie neurodegenerative (Parkinson, Alzheimer e Demenza Senile).

“XME Protezione” – mantenendo la caratteristica flessibilità che consente al cliente di attivare, modificare, o eliminare i moduli assicurativi, con livelli di protezione diversificati per ogni assicurato in base alle proprie esigenze e stili di vita – garantisce ora anche l’accesso ad un ampio network di strutture sanitarie convenzionate di elevato standing e qualità professionale, presenti capillarmente su tutto il territorio nazionale, riducendo i tempi di attesa e dando la possibilità di effettuare la maggior parte delle prestazioni senza anticipo delle spese a proprio carico.

“Fin dal suo lancio – afferma Nicola Maria Fioravanti, Amministratore Delegato di Intesa Sanpaolo Vita e Responsabile della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo – “XME Protezione si è caratterizzato per la capacità di rispondere in modo pratico e flessibile alle esigenze di protezione dei clienti e delle loro famiglie, attraverso la sottoscrizione di un unico contratto assicurativo, capace di adattarsi, nel corso del tempo, alle esigenze delle persone, in base ai cambiamenti della vita di ciascuno. Aggiornando i moduli in esso presenti, grazie all’ampia ed articolata offerta prodotti acquisita con l’integrazione di Intesa Sanpaolo RBM Salute, realizziamo una prima importante sinergia tra le diverse compagnie della Divisione Insurance specializzate nei diversi ambiti legati alla protezione, in linea con il nostro obiettivo di proporre prodotti completi, innovativi e con le migliori soluzioni per i nostri clienti”.

(ITALPRESS).