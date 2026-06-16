Fumarola “Risultati importanti per i fondi pensioni negoziali”

ROMA (ITALPRESS) – “La partecipazione delle persone, dei lavoratori, delle famiglie, ai processi produttivi e di sviluppo è la strada da percorrere per affrontare le trasformazioni in atto nel Paese. I fondi pensione negoziali sono ottimi esempi dei risultati importanti che si possono ottenere con una governance partecipata“. È quanto ha sottolineato oggi la Segretaria Generale della Cisl Daniela Fumarola nel suo intervento a Roma all’Assemblea Annuale 2026 di Assofondi Pensione, l’associazione dei fondi pensione negoziali.

“La previdenza complementare mostra dati in costante miglioramento ma bisogna concentrare gli sforzi per includere maggiormente i giovani e le donne. Senza inclusione previdenziale non può esserci una reale equità intergenerazionale. Preservare la fiducia è fondamentale per dare stabilità al sistema. Per questa ragione riteniamo sbagliata la scelta di estendere la portabilità del contributo contrattuale del datore di lavoro verso strumenti che non nascono dalla contrattazione collettiva”, ha aggiunto Fumarola.

“Per questo la CISL ha condiviso l’Avviso comune sulla previdenza complementare con CGIL, UIL e le principali parti datoriali. La CISL chiede che la norma sulla portabilità sia cancellata e che siano ridotte le sanzioni a carico dei consiglieri dei fondi pensione. Il valore dell’Avviso comune riguarda sia il merito sia il metodo della previdenza complementare. L’approccio partecipato e corresponsabile delle parti sociali dovrebbe diventare il riferimento per ogni ambito di politica di coesione e sviluppo. Da qui può prendere forza un Patto sociale utile a far ripartire e crescere il Paese, capace di unire lavoro, impresa, istituzioni e territori attorno a obiettivi condivisi”, ha concluso la leader Cisl.

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