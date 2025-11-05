Insulti sessisti sui social alla presidente Todde, solidarietà bipartisan

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Esprimiamo la nostra più ferma condanna e solidarietà ad Alessandra Todde, vittima di una vergognosa ondata di attacchi violenti e sessisti sui social”. Lo scrive in una nota il Movimento 5 Stelle denunciando gli insulti sessisti ricevuti in alcune pagine social dalla presidente della Regione Sardegna. “Insulti indegni” dicono i pentastellati, “che mirano a delegittimare Alessandra” e che “rivelano la totale assenza di argomentazioni di chi vorrebbe fermare il lavoro di rinnovamento della Sardegna”.

Solidarietà bipartisan è arrivata da tutte le forze politiche del Consiglio regionale. “Si tratta di un episodio inaccettabile, che svilisce il dibattito democratico” dice il presidente del Consiglio Piero Comandini del Pd. “Ci sono mille modi per contestare chi governa e chi ricopre un ruolo istituzionale, ma gli insulti e le minacce non sono mai tollerabili” dichiara invece il capogruppo di Fratelli d’Italia, Paolo Truzzu. “Piena solidarietà da parte mia e del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia alla presidente della Regione”. Sulla stessa linea il collega di partito Fausto Piga: “Inaccettabili e vergognosi gli insulti sessisti alla presidente Todde. Il dissenso quando è volgare, odioso e violento va sempre condannato e mai giustificato”. Forti reazioni anche dagli alleati di tutto il Campo largo sardo e dagli esponenti nazionali del Movimento 5 Stelle.

