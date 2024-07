Inside Out 2 è stato scritto da un gruppo di 13enni

ROMA (ITALPRESS) - Per "Inside Out 2" la Pixar si è servita di un team di consulenza composto unicamente da tredicenni per capire cosa passi nella mente degli adolescenti e raccontare al meglio la storia di Riley, la protagonista. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ne parlano in questo nuovo servizio. fsc/mrv