ROMA (ITALPRESS) – Nel secondo trimestre 2026 il numero di ore di Cassa integrazione autorizzate si è attestato a quota 119,3 milioni, -11,1% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente in cui le ore autorizzate erano state 134,1 milioni e -7,8% rispetto al primo trimestre 2026 (129,4 milioni di ore). Lo rende noto l’Inps.

Tra i dati più significativi dell’Osservatorio emerge come il tiraggio effettivo della CIG (ossia il rapporto tra ore effettivamente utilizzate e ore autorizzate) per l’intero anno 2025 si attesti al 28,7%, in linea con il tiraggio relativo a tutto il 2024 in cui era stato pari al 28,3%. Nei primi 4 mesi del 2026 il tiraggio si attesta al 20,2% anche in questo caso in linea con i valori dei primi quattro mesi del 2025 (21,1%) e del 2024 (20,4%). Nel dettaglio, le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a giugno 2026 sono state 21,4 milioni con una decisa riduzione tendenziale rispetto alle 26,9 milioni di ore autorizzate nello stesso mese del 2025 (-20,5%). Per l’intero secondo trimestre 2026 si registrano 56,4 milioni di ore autorizzate, in diminuzione sia rispetto al trimestre precedente in cui erano state autorizzate 58,8 milioni di ore, sia soprattutto con riferimento al dato tendenziale (-22,9% rispetto a 73,2 milioni di ore autorizzate nel secondo trimestre 2025).

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a giugno 2026 è stato pari a 27,4 milioni, 58,9 milioni di ore con riferimento a tutto il secondo trimestre 2026 in diminuzione rispetto al dato del trimestre precedente (66,5 milioni di ore autorizzate) e in lieve crescita rispetto allo stesso trimestre del 2025 in cui le ore autorizzate erano state 56,1 milioni. Ancora poco significativi gli interventi in deroga autorizzati nel secondo trimestre del 2026, pari a circa 524 mila ore. Il numero di ore autorizzate nei fondi di solidarietà a giugno 2026 è stato pari a 1,3 milioni, 3,4 milioni le ore autorizzate nell’intero secondo trimestre 2026, in diminuzione sia rispetto allo stesso trimestre del 2025 (4,7 milioni di ore, -28,2%), sia rispetto al trimestre precedente (4,1 milioni di ore, -17,1%). Il numero di beneficiari di NASpI a febbraio 2026 è risultato pari a 1.185.188, con una variazione tendenziale in diminuzione (-2,7%) rispetto al dato dello stesso mese dell’anno precedente in cui i beneficiari erano stati 1.217.833.

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