Inps, Ghiselli “Serve piano organico che rimodelli le sue funzioni”

ROMA (ITALPRESS) - Dalla Relazione di verifica sull'attività dell'INPS nel 2024 "emerge l'importanza e il volume dell'attività dell'Istituto, molto significativo, puntuale e rivolto praticamente a tutto il Paese rispetto alle linee di indirizzo che il CIV ha dato all'Istituto: nella maggior parte dei casi queste linee si stanno gestendo e in molti casi già i risultati in qualche modo sono apprezzabili. Nella relazione abbiamo evidenziato alcuni dati di impatto in termini di qualità del servizio, tempi di attesa, contenziosi, soggiacenze e sono dati che complessivamente, nella maggior parte dei casi, tendono a un miglioramento". Così il presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inps, Roberto Ghiselli, a margine della presentazione della Relazione di Verifica sull'attività svolta dall'Istituto relativa al 2024. xi2/mca1/sat