Innovazione nei Pronto Soccorso, riconoscimento nazionale per l’ASP di Siracusa

SIRACUSA (ITALPRESS) - Nuovo riconoscimento nazionale per l'ASP di Siracusa. Nell'ambito di PA OK! Insieme per creare valore pubblico, l'azienda sanitaria aretusea è stata premiata per il progetto PS SMART - Pronto Soccorso Trasparente, Connesso e Umano, un'iniziativa selezionata tra oltre 300 candidature dal Dipartimento della Funzione Pubblica, Formez e SDA Bocconi per la sua capacità di trasformare i servizi sanitari attraverso le opportunità del Pnrr. Tre i pilastri del progetto, premiato nel corso di un evento allo Spazio Fare del Mercato Centrale a Roma: il PS tracking, un monitoraggio dell'intero percorso del paziente al pronto soccorso; la telemedicina per gli over 65 fino a 30 giorni dalle dimissioni; un dashboard per il personale, in modo da avere in tempo reale la situazione all'interno del pronto soccorso. fsc/azn