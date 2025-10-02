Innovazione, nasce A2A Life Ventures

MILANO (ITALPRESS) - A2A accelera sulla frontiera dell’innovazione. E' stato inaugurato, nel corso di un evento a Milano, A2A Life Ventures, il primo veicolo societario in Italia creato da una corporate per integrare tutte le leve dell’open innovation. A2A Life Ventures - motore a supporto dei pilastri del Piano Strategico 2035, economia circolare e transizione energetica – si propone come una fabbrica dell’innovazione capace di sviluppare e testare soluzioni concrete digitali, fisiche e basate sull’AI, all’interno del Gruppo e poi sul mercato esterno. xh7/fsc/gtr