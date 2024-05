Innovazione e salute, nasce Fujifilm Healthcare Italia

MILANO (ITALPRESS) - Negli ultimi decenni la diagnostica per immagini ha fatto enormi passi in avanti dal punto di vista tecnologico, consentendo una più efficace diagnosi precoce, fondamentale soprattutto in alcuni campi come quello dell'oncologia. In questo ambito nasce Fujifilm Healthcare Italia che mette a disposizione di medici e pazienti soluzioni innovative e tecnologiche. xh7/mgg/gtr