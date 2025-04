NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Innovaway, fornitore di servizi di trasformazione digitale, annuncia la sua espansione negli Stati Uniti in occasione dell’evento di lancio intitolato “Innovaway. Il tuo partner digitale di fiducia. Ora negli USA”, presso la sede centrale dell’Agenzia per il Commercio Estero (ICE) a New York.

“Questa mossa strategica segna un nuovo capitolo nella crescita dell’azienda, posizionando Innovaway come partner di fiducia per le organizzazioni che desiderano abbracciare l’innovazione, promuovere l’efficienza e scalare le operazioni in un panorama sempre più digitale e competitivo”, si legge in una nota. Con oltre 25 anni di esperienza, Innovaway offre un portfolio diversificato di soluzioni e servizi IT.

“Nell’ambito dell’infrastruttura IT, del cloud e della sicurezza, l’azienda progetta e gestisce ambienti scalabili e sicuri che garantiscono prestazioni e affidabilità. I servizi dati consentono ai clienti di sfruttare strumenti avanzati di analisi e gestione dei dati, trasformando le informazioni in insight fruibili. Innovaway fornisce inoltre soluzioni digitali e software all’avanguardia, aiutando le aziende a sviluppare applicazioni innovative e a migliorare l’esperienza utente – prosegue la nota -. La presenza negli Stati Uniti, rafforzata dal nuovo hub di Philadelphia, consente all’azienda di offrire soluzioni innovative e personalizzate ai clienti americani, sfruttando al contempo conoscenze e capacità di delivery globali. Con attività consolidate in Italia e in Europa, Innovaway coniuga l’agilità del servizio locale con la potenza della scala internazionale”.

“La nostra espansione negli Stati Uniti è più di una semplice iniziativa geografica: è un impegno strategico per offrire ai nostri clienti un valore trasformativo in uno dei mercati più dinamici e innovativi al mondo”, ha dichiarato Antonio Giacomini, CEO di Innovaway . “Portiamo con noi una solida esperienza nella risoluzione di sfide complesse attraverso tecnologie all’avanguardia e soluzioni IT personalizzate, e siamo entusiasti di poter ora offrire questa competenza direttamente ai clienti statunitensi che desiderano crescere, modernizzare e affermarsi nei loro settori”, ha aggiunto.

Concentrandosi su soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, sull’automazione e sulle architetture cloud-native, Innovaway aiuta le organizzazioni a ridefinire i propri modelli operativi e a raggiungere nuovi livelli di agilità aziendale. Queste tecnologie non sono solo strumenti, ma catalizzatori per un’innovazione incentrata sul cliente e una crescita sostenibile, un approccio che ha già dimostrato successo in diversi settori, tra cui finanza e assicurazioni, settore pubblico, sanità, servizi di pubblica utilità e commercio al dettaglio.

“Comprendiamo le sfide e le opportunità uniche del mercato statunitense. Combinando la nostra esperienza internazionale con una solida presenza locale e capacità nearshore, siamo in una posizione unica per aiutare le aziende americane ad accelerare il loro percorso di trasformazione digitale”, ha dichiarato Philippe Rouvrais, Chief International Business Officer di Innovaway.

“Che si tratti di ottimizzare l’infrastruttura IT, migrare al cloud, sfruttare l’intelligenza artificiale o scalare le operazioni, il nostro obiettivo è essere il partner strategico affidabile che contribuisce al successo dei nostri clienti”, ha aggiunto. L’ingresso di Innovaway negli Stati Uniti avviene in un momento in cui le aziende sono sottoposte a una crescente pressione per modernizzare le infrastrutture, adottare insight basati sull’intelligenza artificiale e mantenere l’agilità su larga scala.

Il valore dell’azienda “risiede nella sua capacità di integrare perfettamente l’infrastruttura globale con la distribuzione locale, offrendo supporto personalizzato e soluzioni IT su misura senza compromettere velocità o efficienza – prosegue la nota -. Questa struttura unica consente a Innovaway di offrire modelli di coinvolgimento flessibili, che spaziano dal supporto progettuale mirato a breve termine a programmi di trasformazione digitale completi e a lungo termine. Un elemento chiave di differenziazione per Innovaway è il suo solido ecosistema di servizi. L’azienda collabora con i migliori fornitori di tecnologia e investe nella promozione dei talenti locali, garantendo ai suoi clienti statunitensi sia l’innovazione globale che la reattività locale. Questo modello incentrato sull’ecosistema consente a Innovaway di implementare rapidamente soluzioni scalabili, sicure e in linea con gli obiettivi strategici dei clienti. Che si tratti di fornire servizi gestiti end-to-end, di potenziare i team interni con talenti specializzati o di fornire consulenza specialistica sulla migrazione al cloud e sulla trasformazione digitale, Innovaway rimane concentrata su un obiettivo: consentire ai clienti di crescere più rapidamente, operare in modo più intelligente e innovare con sicurezza”.

