Innovation Week, dal 17 al 20 novembre a Palermo e Catania quattro giorni su startup e ricerca

PALERMO (ITALPRESS) – Mettere in collegamento il mondo della ricerca, le startup innovative, le imprese e gli investitori per trasformare idee e competenze in nuove opportunità di sviluppo e occupazione qualificata. È l’obiettivo della Fondazione di Partecipazione Innovation Island ETS, che punta a superare la frammentazione del sistema regionale dell’innovazione e a costruire una rete stabile tra i protagonisti dell’economia della conoscenza. Un progetto che prende forma con l’Innovation Week 2026, in programma dal 17 al 20 novembre tra Palermo e Catania, e con il Premio Innovation Island 2026, che venerdì 20 novembre, all’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo, concluderà quattro giorni di incontri, laboratori, formazione e confronto con gli investitori. L’obiettivo è favorire la nascita di nuove collaborazioni e offrire soprattutto ai giovani siciliani strumenti e occasioni per sviluppare i propri progetti imprenditoriali senza dover necessariamente cercare opportunità altrove. La missione della Fondazione e il programma delle iniziative sono stati presentati oggi, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo dei Normanni. Presenti l’assessore alle Politiche giovanili e all’Innovazione del Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli, il presidente della Fondazione Innovation Island Biagio Semilia, Sebastiano Bavetta della Fondazione Innovation Island, i docenti dell’Università di Palermo Marco Antonio Ruisi e Antonio Valenza, Davide Damiani di Repower Italia, Camillo Gioè di Elmi, Giuseppe Biundo, founder e presidente del consorzio Coplus, Danilo Mazzara, fondatore di Skillforequity.

‘La Sicilia dispone già di talenti, ricerca, imprese e infrastrutture. Il passaggio decisivo è farli lavorare insieme, costruendo relazioni che durino oltre i singoli eventi. La Fondazione vuole essere questo punto di incontro stabile tra chi sviluppa idee, chi possiede competenze e chi può investire per trasformarle in opportunità concrete’, dichiara Biagio Semilia, presidente della Fondazione Innovation Island.

L’Innovation Week nasce proprio con questa finalità: non una semplice successione di appuntamenti, ma un laboratorio aperto nel quale università, imprese, centri di ricerca, startup e nuove generazioni possano confrontarsi su progetti concreti. Dai percorsi di formazione ai pitch davanti agli investitori, fino alla valutazione delle idee imprenditoriali, le iniziative sono pensate per accompagnare chi innova nelle diverse fasi di sviluppo di un progetto. La Sicilia, del resto, dispone già di un patrimonio di competenze scientifiche, imprenditoriali e tecnologiche. La sfida è creare le condizioni perché queste risorse possano incontrarsi, collaborare e generare nuove attività economiche, rafforzando la capacità del territorio di attrarre investimenti e trattenere talenti. ‘L’innovazione corre a una velocità senza precedenti. L’intelligenza artificiale e la robotica stanno trasformando profondamente i processi produttivi, il mondo del lavoro e il modo stesso di fare impresa – aggiunge Semilia -. In uno scenario che cambia così rapidamente, nessuno può pensare di affrontare da solo le nuove sfide tecnologiche. Fare network oggi non è più soltanto un’opportunità, ma una necessità strategica. Significa mettere in comune conoscenze, competenze, risorse e visioni, creando connessioni tra università, imprese, startup e investitori. La Sicilia possiede talenti e capacità per essere protagonista di questa trasformazione. Il rischio più grande non è restare indietro sul piano tecnologico, ma continuare a procedere in ordine sparso mentre il resto del mondo accelera’. L’Innovation Week prenderà il via domani, martedì 17 novembre, con due appuntamenti dedicati a differenti ambiti dell’innovazione. A Palermo il Premio Speciale Repower Innovazione & Turismo proporrà tavoli tematici, pitch delle startup e la premiazione dei progetti selezionati, con un’attenzione particolare alle nuove soluzioni per il settore turistico. A Catania si svolgerà “Sicilia che Innova”, Forum sull’economia sociale organizzato da Isola, innovation hub catanese fondato da Antonio Perdichizzi e punto di riferimento per la collaborazione tra imprese, startup e realtà impegnate nell’innovazione sociale. L’appuntamento porterà al centro del confronto il ruolo dell’economia sociale e delle iniziative imprenditoriali capaci di coniugare sviluppo economico e impatto sul territorio. Mercoledì 18 novembre, all’Università di Palermo, sarà la volta dell’Innovation Lab/Boot Camp, un percorso rivolto ai candidati al Premio Innovation Island. Le attività comprenderanno masterclass su comunicazione, coding e intelligenza artificiale, business modelling e mentoring. Nel pomeriggio i partecipanti lavoreranno sul Business Model Canvas e affronteranno il Demolition Pitch davanti al Comitato di Valutazione, mettendo alla prova la solidità e le potenzialità dei propri progetti.

Giovedì 19 novembre il programma proseguirà con il Patic Investor Day, realizzato con il Comune di Palermo e Sispi, dedicato all’incontro tra progetti innovativi, investitori e opportunità di sviluppo. Un’occasione per avvicinare le idee imprenditoriali al mondo dei capitali e favorire nuove possibilità di collaborazione. Il momento culminante della settimana sarà venerdì 20 novembre, dalle 10 alle 18, all’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo, con il Premio Innovation Island 2026. La giornata riunirà imprese, startup, università, istituzioni, investitori, professionisti e studenti per affrontare alcune delle principali sfide legate alla trasformazione tecnologica ed economica. Tra gli interrogativi che guideranno il confronto anche “16 Poli, un ecosistema?”, una riflessione sulla capacità delle diverse realtà dell’innovazione di operare come un sistema integrato, superando la frammentazione delle iniziative. Il filo conduttore dell’edizione sarà “il giudizio”, inteso come capacità umana di scegliere, valutare e decidere in una fase nella quale l’intelligenza artificiale sta modificando profondamente l’accesso alla conoscenza e i processi decisionali. Nel corso della giornata si parlerà di innovazione dello Stato, infrastrutture della competitività, strategie industriali, cybersecurity, intelligenza artificiale, conoscenza ed educazione. Il confronto sarà accompagnato dai pitch dei progetti finalisti, che presenteranno le proprie idee davanti ai protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione. La manifestazione si concluderà alle 17 con la cerimonia di premiazione, durante la quale saranno riconosciuti i progetti selezionati.

“L’importante è fare rete. Da qualche anno stiamo costruendo un’infrastruttura relazionale e cognitiva al servizio dell’ecosistema dell’innovazione. Cerchiamo di accorciare le distanze tra i diversi operatori che lavorano sul territorio e che hanno l’ambizione di contribuire alla nascita di una nuova classe imprenditoriale. Durante questa settimana ci saranno opportunità per creare relazioni e mettere in contatto gli investitori con chi ha idee e vuole svilupparle. L’Innovation Week riunisce diversi eventi e offre occasioni concrete alle startup e ai giovani. Abbiamo un programma importante che coinvolge tutte le università siciliane, sia quelle pubbliche sia la Kore e la Lumsa. Vogliamo lavorare soprattutto con gli studenti, affinché queste opportunità possano rappresentare un investimento per il loro futuro”, ha dichiarato Biagio Semilia, presidente della Fondazione Innovation Island.

‘Siamo molto contenti di partecipare a questa settimana dedicata all’innovazione – ha detto Davide Damiani, Repower. Portiamo la nona edizione del Premio Speciale Repower Innovazione & Turismo, un’iniziativa che abbiamo lanciato diversi anni fa e che si articola in due momenti. Il primo prevede una giornata di lavoro con quattro tavoli tematici dedicati al futuro e alle prospettive del settore turistico. La sera incontreremo cinque startup finaliste, selezionate per i loro progetti che collegano l’innovazione al turismo, e daremo loro l’opportunità di presentarli. Negli ultimi anni alcune delle realtà che abbiamo individuato sono cresciute e oggi sono aziende consolidate, con le quali abbiamo avuto anche occasione di collaborare. Il nostro compito è fare da catalizzatore, aiutando la trasformazione dove esistono le condizioni per realizzarla. Finora siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti’.

‘Elmi è una società che opera da oltre quarant’anni nel settore della system integration, offrendo servizi professionali a imprese pubbliche e private – ha sottolineato Camillo Gioè di Elmi -. Come partner strategico radicato nel territorio, per noi è fondamentale partecipare a questa settimana dedicata all’innovazione. La nostra azienda si è evoluta nel tempo, affrontando temi sempre più attuali. Oggi ci occupiamo di cybersecurity e delle nuove tecnologie, tra le quali un ruolo centrale è assunto dall’intelligenza artificiale. Il nostro obiettivo è supportare le imprese nel miglioramento dell’efficienza e nell’utilizzo delle tecnologie. L’attenzione si concentra sempre più sull’analisi dei processi aziendali e su come le imprese possano evolvere, sia nel proprio modello di business sia nell’organizzazione interna. Non guardiamo soltanto all’aspetto tecnologico, ma anche alle regole e ai meccanismi che caratterizzano la vita di un’azienda, per mettere insieme competenze tecnologiche e risultati di business’.

‘L’Innovation Week è un punto di arrivo, ma per arrivare a questa settimana è necessario raccogliere candidature, coinvolgere le persone, acquisire dati e gestirli – ha commentato Gianni Messina, responsabile tecnologico della Fondazione Innovation Island –. Per rendere queste informazioni fruibili e utili alla gestione delle relazioni, che rappresenta uno degli obiettivi della Fondazione, il mio ruolo è mettere a disposizione strumenti liberi, sviluppati interamente al nostro interno. Sono strumenti che consentono di gestire i dati in modo sicuro, nel rispetto dei consensi e delle diverse esigenze legate alle nostre iniziative. L’architettura della piattaforma si basa sulla raccolta strutturata delle informazioni, secondo standard precisi, integrando anche le possibilità offerte dai sistemi di intelligenza artificiale. È importante dichiarare quando questi strumenti vengono utilizzati, verificarne la validità attraverso il giudizio umano e soprattutto non delegare completamente le decisioni alla tecnologia. La delega ai sistemi automatici è un’operazione complessa, che richiede tempo e attenzione. Mettere al centro la persona, con il supporto dell’intelligenza artificiale, significa poter governare i dati mantenendone il controllo e rispettando i principi della sovranità europea del dato’.

‘Ci occupiamo di incubazione e accelerazione, aiutando chi ha un’idea o ha già avviato un’impresa a farla crescere e scalare – ha aggiunto Danilo Mazzara, CEO di Skillforequity -. Nell’ambito dell’Innovation Week gestiremo il Bootcamp del 18 novembre all’Università di Palermo, dove incontreremo startup in diverse fasi di maturità. Parteciperemo alla selezione delle finaliste che saranno protagoniste della giornata del 20 novembre e contribuiremo alla gestione dei processi di valutazione per individuare i progetti migliori. C’è grande fermento. Da una parte ci sono giovani che hanno voglia di fare impresa, dall’altra nuove tecnologie che permettono di avviare attività imprenditoriali anche con risorse limitate, almeno nelle fasi iniziali. Sul territorio esistono inoltre molte risorse che possono essere utilizzate per sviluppare startup. Quello che serve sono iniziative come questa, strutture capaci di far emergere i progetti e accompagnarli nella crescita’.

‘Quest’anno abbiamo voluto partecipare attivamente all’evento – ha detto Giuseppe Biundo, founder di CoPlus -. I giovani sono il presente, non il futuro. Non basta dire che rappresentano il futuro: bisogna aiutarli con i fatti. L’Innovation Week offre un’opportunità importantissima al territorio, perché vogliamo trasformare le idee in aziende e diffondere tra i giovani una vera cultura d’impresa. Ci sono tantissime belle idee che però non riescono a concretizzarsi, non soltanto per la mancanza di strumenti finanziari, ma anche perché spesso manca la cultura del fare impresa. Vogliamo dare un aiuto concreto ai giovani siciliani, che rappresentano un’eccellenza e che, quando vanno fuori dalla Sicilia, riescono ad affermarsi sui mercati. Dobbiamo far capire loro che anche qui possono trasformare le proprie idee in aziende concrete’.

‘Stiamo registrando una crescita sistemica importante nel mondo dell’innovazione – ha concluso Fabrizio Ferrandelli, assessore comunale alle Politiche giovanili e all’Innovazione di Palermo -. Abbiamo dati che ci incoraggiano a rafforzare l’impegno istituzionale e soprattutto il dialogo con tutte le realtà che, sul nostro territorio, stanno investendo e contribuendo a fare sistema. Lo stiamo facendo anche attraverso gli investimenti di Patic, che rappresentano una grande opportunità per il territorio. All’interno dell’Innovation Week avremo una giornata dedicata all’Investor Day, che offrirà una sintesi del lavoro che stiamo portando avanti insieme alla Regione. Abbiamo guadagnato 12 mila nuovi cittadini che sono nomadi digitali e ci stiamo collocando tra le venti città al mondo che attraggono maggiormente questa categoria. Sono risultati che ci incoraggiano a proseguire lungo questo percorso di crescita’.

– foto ufficio stampa Fondazione Innovation Island –

(ITALPRESS).