Innalzato il ranking del dispositivo di sicurezza della Stazione Termini, arrivano i “Puma” dell’Esercito

ROMA (ITALPRESS) – È stato ulteriormente implementato il ranking del dispositivo di sicurezza dedicato alla stazione ferroviaria di Roma Termini. Dalle ore 7:00 di questa mattina due veicoli blindati Puma, in dotazione all’Esercito Italiano, inseriti nell’operazione Strade Sicure, con un incremento di militari della stessa Forza armata, sono stati schierati in Piazza dei Cinquecento ed in via Giolitti, all’altezza di via Manin, integrando un dispositivo complesso già in atto da mesi a tutela dell’hub logistico.

La misura, voluta dal Ministero dell’Interno d’intesa con il Ministero della Difesa, ed affidata per l’attuazione alla Questura di Roma, in ossequio agli indirizzi dettati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si ispira ad una logica di “occupazione e presidio” del territorio da parte delle istituzioni, sottraendo così spazi vitali a fenomeni di illegalità, di marginalità sociale e di degrado. L’impianto operativo, condiviso con la Prefettura di Roma, scattato nel corso delle prime ore della mattina, si inserisce, dunque, in una strategia che, ormai da tempo, fa della sovrapposizione di competenze tra tutte le istituzioni e gli enti che lavorano per la tutela dello scalo ferroviario e delle zone urbane di pertinenza il valore aggiunto in una cornice di sintesi, in cui l’obiettivo condiviso rappresenta l'”elemento” di aggregazione.

Ai due veicoli blindati schierati nella zona della stazione Termini si aggiunge un terzo veicolo che è stato dislocato nei pressi del Colosseo, in corrispondenza dell’Arco di Costantino, sempre ad implementazione del presidio già in atto a cura dei militari dell’Esercito Italiano nella cornice dell’operazione Strade Sicure. Anche questa mattina, insieme ai dirigenti della Questura, della Polizia Ferroviaria e del personale dell’Esercito Italiano erano impegnati nella gestione della dislocazione dei veicoli Puma referenti dell’ATAC, della Polizia Locale e dell’AMA, che hanno curato, soprattutto in quest’ultimo caso, la bonifica dei luoghi. Il lavoro delle Forze di polizia, insieme a tutti gli altri attori che concorrono al ripristino delle condizioni di legalità e di decoro della zona, proseguirà anche con il prezioso contributo della Sala Operativa Sociale del Comune di Roma, da tempo impegnato in modo energico nell’assicurare assistenza a soggetti in condizione di marginalità sociale e con il contributo del I Municipio del Comune di Roma.

