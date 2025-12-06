Iniziato il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026, anche Noemi tra i tedofori della prima giornata

ROMA (ITALPRESS) – Roma ha dato ufficialmente il via al Viaggio della Fiamma Olimpica Milano-Cortina 2026, inaugurando un percorso che per 63 giorni attraverserà l’Italia unendo territori, culture e comunità. In qualità di Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica, Coca-Cola porta nelle città italiane un programma ricco di contenuti che unisce sport, musica e condivisione, trasformando l’attesa dei Giochi Olimpici in un grande momento di partecipazione collettiva. Tra i protagonisti della giornata Noemi, cantante dalla voce unica, capace di trasmettere con le sue canzoni sentimenti forti ed empatia.

“Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 è un percorso che parla di connessione reale: unisce storie, territori e persone, trasformando l’attesa dei Giochi Olimpici in un’esperienza che appartiene a tutti. Uno straordinario viaggio per far vivere all’intero Paese i valori Olimpici” ha dichiarato Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola.

“Anche grazie agli appuntamenti che animeranno l’Italia in queste settimane, e ai tedofori che abbiamo contribuito a scegliere, vogliamo renderlo un momento di partecipazione attiva, vicino alle persone, alle città e alle loro comunità. Dal 1928 al fianco del movimento olimpico, Coca-Cola continua a credere nel potere dello sport come linguaggio universale capace di avvicinare le comunità e ispirare le nuove generazioni. Vogliamo che ogni tappa sia un’occasione per celebrare l’Italia nella sua autenticità, portando energia, positività e un senso collettivo di appartenenza”.

– Foto ufficio stampa Coca-Cola –

