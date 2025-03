PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Ha preso il via a Parigi il processo all’attore francese Gerard Depardieu per violenza sessuale su due donne durante le riprese del film del 2021 Les Volets Verts. L’udienza, secondo quanto riferisce l’emittente “Bfmtv”, dovrebbe concludersi domani sera, ma i tempi potrebbero slittare fino a giovedì. Inizialmente previsto per lo scorso ottobre, il processo è stato rinviato a causa delle condizioni di salute dell’attore.

L’udienza odierna riguarda la denuncia sporta da due donne di 54 e di 34 anni. La prima, Amélie, era una scenografa sul set che secondo la sua ricostruzione sarebbe stata bloccata e palpeggiata dall’attore il 10 settembre 2021. La seconda querelante, Sarah (nome di fantasia), ha accusato Depardieu di averla palpeggiata contro la sua volontà più volte, sempre nel 2021, quando lavorava come assistente del regista nello stesso film. L’avvocato di Depardieu ha già fatto sapere che il suo assistito si considera “vittima di false accuse” e che “intende dire la verità” durante il procedimento.

I media francesi prevedono dunque che l’avvocato chieda l’assoluzione per l’attore che rischia, per un’eventuale condanna per violenza sessuale, fino a 5 anni di reclusione e una multa di 75.000 euro. Depardieu è coinvolto anche in un altro procedimento, dove è accusato di stupro nei confronti di Charlotte Arnould.

La procura di Parigi ha chiesto, nell’estate del 2024, che l’attore venisse deferito per questi fatti a un tribunale penale dipartimentale. Il giudice istruttore non ha ancora emesso la sua decisione sul caso specifico. In una lettera aperta a Le Figaro, nell’ottobre 2023, Depardieu aveva dichiarato di “non aver mai fatto del male” a una donna. “Non ho mai, mai, abusato di una donna. Ferire una donna sarebbe come dare un calcio a mia madre nel grembo materno”, aveva scritto.

