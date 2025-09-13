ROMA (ITALPRESS) – “È iniziata l’operazione Sentinella dell’Est della NATO, che difenderà – insieme ai nostri alleati – la sicurezza dell’Europa. Le loro azioni nella notte tra il 9 e il 10 settembre 2025 sono state impressionanti: compatibilità, operabilità e una perfetta combinazione di capacità”. Lo afferma il vicepremier e ministro della Difesa polacco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, come riporta su X il sito del ministero.

“Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato: la Reale Aeronautica Militare Olandese, i nostri alleati di Italia e Repubblica Federale di Germania e tutti coloro che hanno promesso il loro sostegno, guidati dagli Stati Uniti, dai Paesi nordici e baltici, da tutta l’Europa occidentale, dalla Francia e dal Regno Unito. Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati in questa causa comune”, prosegue Kosiniak-Kamysz.

Sempre su X, il Comando operativo delle forze armate polacche spiega che “a causa della minaccia di attacchi da parte di velivoli senza pilota nelle regioni dell’Ucraina al confine con la Repubblica di Polonia, l’aviazione militare ha iniziato a operare nel nostro spazio aereo. Per garantire la sicurezza del nostro spazio aereo, il Comandante Operativo delle Forze Armate Polacche ha attivato tutte le procedure necessarie. Aerei polacchi e alleati operano nel nostro spazio aereo e i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar basati a terra hanno raggiunto il massimo livello di allerta”.

“Queste azioni sono di natura preventiva e mirano a proteggere lo spazio aereo e i cittadini, soprattutto nelle aree adiacenti alla zona minacciata – si legge ancora su X -. Il Comando Operativo delle Forze Armate Polacche sta monitorando la situazione attuale e le sue forze e risorse subordinate rimangono pienamente pronte a rispondere immediatamente”.

TUSK “REVOCATO LO STATO D’EMERGENZA”

“A causa della minaccia rappresentata dai droni russi che operano sopra l’Ucraina, vicino al confine polacco, le forze aeree polacche e alleate hanno avviato operazioni preventive nel nostro spazio aereo. I sistemi di difesa aerea a terra hanno raggiunto il massimo livello di allerta”. Lo scrive su X il primo ministro polacco Donald Tusk. “Lo stato di emergenza è revocato. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato all’operazione, in aria e a terra. Restiamo vigili”. Così – circa un’ora dopo – annuncia la revoca dello stato di emergenza.

CHIUSO E POI RIAPERTO AEROPORTO DI LUBLINO

“Lo spazio aereo su alcune zone delle regioni di Podkarpacie e Lublino è chiuso. Inoltre, l’aeroporto di Lublino è stato chiuso fino alle 18 a causa di attività militari non pianificate. Stiamo continuando a monitorare la situazione”. Lo riporta su X l’account del Polish Military Radar. Lublino è una città dell’est della Polonia, a circa 100 chilometri dal confine con l’Ucraina. Lo stesso account ha poi dato notizia della riapertura del traffico aereo, segnalando che nello scalo è da poco atterrato un Boeing della compagnia Atlas Air, che effettua un volo cargo per conto del Comando dei trasporti delle Forze Armate statunitensi.

ROMANIA, MIN. DIFESA “DRONE HA VIOLATO SPAZIO AEREO, NESSUN PERICOLO”

Un F16 in volo ha rilevato un drone nello spazio aereo della Romania, che ha seguito fino a circa 20 km a sud-ovest di Chilia Veche, per poi scomparire dai radar. Lo fa sapere il Ministero della Difesa della Romania, dopo che due F16 si sono alzati in volo a causa di un allerta per la caduta di oggetti dal cielo. Il drone “non ha sorvolato aree abitate e non ha rappresentato un pericolo imminente per la sicurezza della popolazione”. Al momento, riporta l’emittente Antena 3 Cnn, la situazione è monitorata dai sistemi radar del MApN e dagli aerei in volo.

