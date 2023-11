ROMA (ITALPRESS) – E’ un weekend intensissimo quello che è alle porte per la scherma italiana, con ben 68 atleti azzurri in pedana. Tra giovedì 9 e domenica 12 novembre si aprirà la Coppa del Mondo 2023/2024, stagione che culminerà con i Giochi Olimpici di Parigi. Saranno ben cinque le specialità impegnate tra Algeri (sciabola femminile e maschile), Legnano (spada femminile), Berna (spada maschile) e Istanbul (fioretto maschile). In tutti gli appuntamenti in calendario sono in programma sia competizioni Individuali che a Squadre, queste ultime importantissime in chiave Qualifica alle Olimpiadi 2024.

SCIABOLA FEMMINILE E MASCHILE IN ALGERIA: Nella capitale algerina la sciabola guidata dal responsabile d’arma Nicola Zanotti arriva a ranghi completi. Il giovedì sarà dedicato alla fase a gironi e ai turni eliminatori per entrambe le prove Individuali. Venerdì 10 sarà la giornata clou della gara femminile. Il sabato invece spazio alla fase finale maschile. La domenica le due competizioni a Squadre.

Le azzurre in pedana saranno Michela Battiston, Martina Criscio (entrambe già ammesse al tabellone principale per diritto di ranking), Rossella Gregorio, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Irene Vecchi (che rientra in Nazionale dopo la maternità), Rebecca Gargano, Alessia Di Carlo, Giulia Arpino, Carlotta Fusetti, Michela Landi e Manuela Spica.

Nella prova maschile saranno esentati dai “preliminari” – perchè tra i “top 16” al mondo – Luigi Samele, Michele Gallo e Luca Curatoli, mentre avranno come primo obiettivo raggiungere il tabellone principale Enrico Berrè, Pietro Torre, Riccardo Nuccio, Dario Cavaliere, Francesco Bonsanto, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Mattia Rea e Giovanni Repetti.

In chiave Qualifica Olimpica, ovviamente, focus sui due Team Event. La Squadra azzurra di sciabola femminile è iscritta con il quartetto formato da Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Chiara Mormile.

La formazione maschile, invece, vedrà in pedana gli sciabolatori Luigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo ed Enrico Berrè.

LE SPADISTE DEBUTTANO A LEGNANO: Pedane “di casa” per la spada femminile: a Legnano, infatti, da venerdì 10 a domenica 12 si svolgerà la 43^ edizione dello storico “Trofeo Carroccio”, tutta riservata alle donne. Sono 20 le azzurre del CT Dario Chiadò iscritte, diritto che ha l’Italia in quanto Paese ospitante (numero che potrebbe crescere ulteriormente se si creassero nuovi “slot” a completamento dei gironi).

Sono ammesse al tabellone principale di sabato, per il loro ranking Fie, Alberta Santuccio, Mara Navarria e Rossella Fiamingo, mentre cominceranno il loro percorso dalla prima giornata Federica Isola, Giulia Rizzi, Alessandra Bozza, Beatrice Cagnin, Alice Clerici, Nicol Foietta, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Gaia Traditi, Gaia Caforio, Anita Corradino, Eleonora De Marchi, Elena Ferracuti, Carola Maccagno, Lucrezia Paulis, Alessia Pizzini e Vittoria Siletti.

Gran finale domenica con la competizione a Squadre in cui il quartetto azzurro sarà composto da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Federica Isola.

LA SPADA MASCHILE PARTE DA BERNA: Stesso calendario di gare per gli spadisti di scena a Berna. Sono 12 gli azzurri per il Commissario tecnico Chiadò attesi all’esordio in Svizzera.

Davide Di Veroli, Valerio Cuomo e Federico Vismara – rispettivamente numero 1, 6 e 7 della classifica mondiale – salteranno le prime fasi del venerdì, che vedranno invece in pedana, a caccia del pass per la fase clou della prova Individuale di sabato, gli altri nove italiani Gabriele Cimini, Andrea Santarelli, Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Giulio Gaetani, Simone Mencarelli, Marco Paganelli, Giacomo Paolini ed Enrico Piatti.

La domenica elvetica vedrà in pedana poi la Squadra campione del mondo di Milano 2023 formata da Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Federico Vismara e Andrea Santarelli.

FIORETTISTI IN PEDANA A ISTANBUL: Partirà, infine, dalla Turchia il cammino del fioretto maschile del CT Stefano Cerioni. A Istanbul, dove venerdì si disputeranno le fasi preliminari e sabato il tabellone principale della prova Individuale, con gara a Squadre domenica, mancherà l’oro iridato Tommaso Marini, che sta recuperando dall’infortunio alla spalla.

Sono già ammessi per diritto di ranking alla giornata clou Alessio Foconi, Filippo Macchi e Daniele Garozzo, mentre cominceranno il loro percorso dai gironi Guillaume Bianchi, Giorgio Avola, Alessio Di Tommaso, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi e Tommaso Martini.

Per la gara a Squadre dei fiorettisti l’Italia si schiererà sulle pedane turche con Daniele Garozzo, Filippo Macchi, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi.

L’unica specialità che non inizierà la nuova stagione di Coppa del Mondo in questo weekend sarà dunque il fioretto femminile, che debutterà a dicembre in Serbia, nella tappa di Novi Sad.

– Foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]