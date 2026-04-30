PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il mercato del turismo interno in Cina ha registrato una crescita stabile nel primo trimestre dell’anno, sia per numero di viaggi sia per spesa turistica, confermando la solidità della domanda nel settore nazionale del turismo interno.

Nel periodo sono stati effettuati oltre 1,9 miliardi di viaggi interni, in aumento del 6% rispetto all’anno precedente, secondo i dati di un’indagine a campione sui viaggiatori domestici condotta dal ministero della Cultura e del Turismo.

I residenti urbani hanno effettuato 1,4 miliardi di viaggi, con un incremento del 6,5% rispetto allo scorso anno, mentre i residenti rurali ne hanno compiuti 498 milioni, in crescita del 4,6%.

La spesa per il turismo interno è aumentata del 2,9% su base annua, raggiungendo 1.860 miliardi di yuan (pari a circa 271 miliardi di dollari). Sul totale, i residenti urbani hanno speso 1.530 miliardi di yuan, con un incremento del 3,5%, mentre la spesa dei residenti rurali si è attestata a 320 miliardi di yuan, con un lieve aumento dello 0,4%.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-