LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il giorno dopo la decisione del Collegio di Garanzia di confermare l’inibizione di 30 mesi, Fabio Paratici e il Tottenham ufficializzano la separazione. In un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito internet, il club londinese spiega che le decisioni della giustizia sportiva italiana, sono state estese a livello mondiale dalla Fifa e questo “impedisce a Paratici di svolgere il suo lavoro di direttore tecnico del club. Fabio ha quindi preso la decisione di dimettersi con effetto immediato dal suo incarico per concentrarsi sulla sua posizione giuridica rispetto alle sentenze Figc e Fifa”. Dopo quella di mister Antonio Conte, si chiude, dunque, anche l’esperienza londinese dell’ex dirigente della Juventus. “Abbiamo aspettato le decisioni dei giudici in un periodo che è stato molto stressante per Paratici e la sua famiglia. Fabio è un uomo che vive di calcio, gli auguriamo ogni bene – le parole del presidente degli Spurs, Daniel Levy -. Da mesi stiamo rivedendo i ruoli dirigenziali e la scorsa settimana abbiamo annunciato la nomina di Scott Munn come Chief Football Officer, sarà a capo di tutti i dipartimenti sportivi”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com