LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Alcune persone sono state ferite da coltellate su un treno in Inghilterra. Lo riferisce su X la British Transport Police, l’Autorità della Polizia dei trasporti britannica. “Stiamo attualmente intervenendo per un incidente su un treno diretto a Huntingdon, dove diverse persone sono state accoltellate. Gli agenti presenti insieme ai poliziotti del Cambrideshire hanno arrestato due persone”.

“Siamo a conoscenza di un incidente che ha coinvolto uno dei

nostri treni. La nostra preoccupazione immediata è la sicurezza

dei nostri clienti e del personale a bordo. Stiamo raccogliendo

tutti i dettagli possibili e siamo in contatto con la Polizia dei

Trasporti britannica” scrive su X la London North Eastern Railway.

“Il terribile incidente avvenuto su un treno

nei pressi di Huntingdon è profondamente preoccupante. I miei

pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite e i miei

ringraziamenti vanno ai servizi di emergenza per la loro risposta. Chiunque si trovi nella zona dovrebbe seguire i consigli della polizia”. Lo scrive su X il Primo Ministro inglese Keir Starmer.

Foto: IPA Agency

(ITALPRESS).