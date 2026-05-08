Ingerisce 74 ovuli di droga, una donna di 44 anni arrestata all’aeroporto di Orio al Serio

BERGAMO (ITALPRESS) – Nell’ambito dei controlli contro il traffico internazionale di stupefacenti all‘aeroporto “Il Caravaggio” di Orio al Serio, il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari della Guardia di Finanza hanno arrestato una donna di 44 anni, di origine nigeriana e residente a Torino, trovata con 74 ovuli di droga ingeriti nello stomaco.

La passeggera, titolare di un bar, era appena rientrata dal Belgio dopo un brevissimo soggiorno tra Amsterdam e Bruxelles. A insospettire gli investigatori sono stati soprattutto le modalità del viaggio, considerate tipiche dei cosiddetti “body packers”, ovvero i corrieri della droga che trasportano stupefacenti all’interno del corpo.

La segnalazione iniziale era arrivata dalla Direzione Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I successivi accertamenti radiologici eseguiti all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo hanno confermato la presenza degli ovuli ingeriti.

Una volta recuperati e analizzati, 16 sono risultati contenere cocaina e 58 eroina, per un peso complessivo di oltre 837 grammi. Secondo gli investigatori, la droga avrebbe fruttato sul mercato illecito circa 248 mila euro. La donna è stata arrestata e trasferita nel carcere di Bergamo.

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

(ITALPRESS).