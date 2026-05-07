Controlli della GDF contro i traffici illeciti nel Comasco, un arresto e due segnalazioni

COMO (ITALPRESS) – Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Como ha ulteriormente rafforzato la propria azione operativa attraverso dispositivi mirati. È proprio nell’ambito di questi servizi che la notte scorsa i militari della Compagnia di Erba hanno portato a termine un intervento che ha consentito di trarre in arresto un soggetto e di segnalare alla locale Prefettura altri due individui.

In particolare, l’attenzione dei finanzieri è stata attirata da un’autovettura a noleggio posteggiata in un parcheggio a Merone, al cui interno i soggetti a bordo mostravano un atteggiamento sospetto. Durante le fasi dell’intervento il soggetto seduto sul passeggero, nonostante un comportamento ostile e poco collaborativo, è stato prontamente bloccato dagli operanti. Le successive attività hanno consentito di riscontrare che il veicolo è risultato essere privo di copertura assicurativa e già oggetto di denuncia per appropriazione indebita. La perquisizione del mezzo ha consentito di rinvenire, all’interno dell’abitacolo, 30 involucri di cocaina per un peso complessivo pari a gr 20, nonché ulteriori gr 12 di hashish, già suddivisi e pronti per lo spaccio.

Alla luce degli elementi raccolti, il soggetto controllato, di origine marocchina, è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella mattinata odierna è previsto il rito per direttissima presso la competente Autorità Giudiziaria. La sostanza stupefacente rinvenuta è stata sottoposta a sequestro, insieme a due smartphone in uso all’arrestato. Nel corso della medesima operazione condotta nell’erbese, i finanzieri hanno inoltre individuato altri due soggetti trovati in possesso complessivamente di gr 25 di hashish. Nei loro confronti è scattata la segnalazione amministrativa.

– Foto GDF –

(ITALPRESS).