MILANO (ITALPRESS) – Riguardo l’istruttoria aperta dalla Procura regionale della Corte dei Conti sull’ipotesi di danno erariale legato agli extracosti per la costruzione dell’Arena Santa Giulia, nata come polo per le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026, “io faccio due considerazioni. La prima è una lezione che cercherò di trasmettere al mio successore. Milano cosa fa di fronte a situazioni come quella delle Olimpiadi? Fa la Milano generosa e dice ‘non vogliamo utilizzare solo fondi pubblici, ci facciamo aiutare dai privati’. E, quindi, nei fatti l’unica città che si è presa in carico la costruzione delle opere” per le Olimpiadi invernali 2026 “è Milano. Poi evidentemente i contratti sono fatti anni prima e se ci sono degli extracosti bisogna ragionarci. Se la lezione è, la prossima volta, solo soldi pubblici e quindi paga Pantalone, ne prendiamo atto e faremo così”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine del Festival dello Sviluppo Sostenibile.

“È una lezione terribile e purtroppo, ripeto, è una lezione che non mi riguarderà più, ma sarà una delle prime cose che dirò a chi mi succederà, se vorrà ascoltarmi”, ha sottolineato il primo cittadino, che ha poi fatto riferimento all’evento pubblico a cui ha partecipato ieri presso la sede della Corte dei Conti a Milano, “Le cinque responsabilità del pubblico dipendente”

“Ieri abbiamo avuto un incontro molto interessante e gradevole in Corte dei Conti e io ho detto che tanti dei problemi nascono dalla complessità delle leggi, ci sono troppe leggi in Italia, ci sono dieci volte le leggi esistenti in Germania e in Francia – ha spiegato Sala – . Il presidente ha detto che avevo ragione è che è più un tema di troppe leggi che di, diciamo così, ‘cattiveria’ della Procura legata al Tribunale o alla Corte dei Conti”.

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