Infrastrutture, Salvini incontra il ministro giapponese Yasushi Kaneko

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha incontrato questa mattina a Milano Yasushi Kaneko, ministro giapponese del Territorio, delle Infrastrutture, dei Trasporti e del Turismo.

“Numerosi i temi affrontati nel corso del colloquio, che ha confermato la solidità dell’amicizia tra Italia e Giappone e la comune volontà di rafforzare collaborazione e cooperazione su infrastrutture strategiche e grandi opere – spiega il Mit in una nota -. Particolare attenzione è stata dedicata alle opportunità di coinvolgimento delle imprese italiane e giapponesi in progetti infrastrutturali innovativi, con positive ricadute in termini di investimenti, sviluppo e creazione di nuovi posti di lavoro. È stata anche l’occasione per un confronto su infrastrutture strategiche come il Ponte sullo Stretto, a conferma dell’interesse internazionale per un’opera così strategica e ambiziosa: in Giappone vantano una consolidata esperienza nel settore, basti pensare al grande ponte dello stretto di Akashi, secondo ponte sospeso più lungo al mondo”. Nel corso dell’incontro, è stato anche toccato il tema dell’Expo giapponese del 2027, ulteriore occasione per consolidare i rapporti tra i due Paesi.

– Foto ufficio stampa Mit –

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