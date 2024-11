BELGRADO (SERBIA) (ITALPRESS) – L’agenzia di stampa serba Tanjug e l’agenzia Italpress hanno sottoscritto a Belgrado una partnership internazionale che consentirà di potenziare alle rispettive agenzie i propri flussi informativi attraverso uno scambio reciproco di news, foto e video sull’area dei Balcani.

Italpress e Tanjug condivideranno i contenuti editoriali in inglese e collaboreranno su progetti speciali, organizzazione di eventi sia in Italia che in Serbia ed in tutta l’area dei Balcani.

L’accordo è stato firmato a Belgrado dal fondatore e direttore di Italpress Gaspare Borsellino e dal direttore generale di Tanjug Manja Grcic.

“Siamo estremamente onorati – ha dichiarato il direttore generale Grcic – di avere firmato un accordo di cooperazione con una delle più importanti ed autorevoli agenzie di stampa private italiane come l’Italpress. Questa partnership, che si aggiunge all’accordo esistente da anni con l’agenzia di stampa Ansa, ci permetterà di scambiarci news, foto e video da mettere a disposizioni dei nostri abbonati”.

Molto soddisfatto di questo partnership anche il direttore Gaspare Borsellino. “Sono veramente contento ed orgoglioso – afferma il direttore dell’agenzia Italpress – dell’accordo con la Tanjug, storica agenzia di stampa Serba, che ci permetterà di arricchire il nostro Notiziario Esteri con un’informazione attenta, precisa e puntuale su tutta l’area dei Balcani.

Per noi – continua Borsellino -, dopo essere approdati anche a Bucarest, questo accordo di cooperazione con Tanjug assume un significato strategico in quanto Belgrado rappresenta una posizione geopolitica privilegiata per tutta l’area balcanica”.

Questo accordo con Tanjug fa seguito alla partnership firmata da Italpress nei giorni scorsi, sempre a Belgrado, con il direttore dell’Ufficio del governo serbo per la diplomazia pubblica e culturale Arnaud Gouyon.

– Foto Tanjug/Jadranka Ilic –

(ITALPRESS).