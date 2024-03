Inflazione stabile, consumi in lieve calo

Inflazione stabile, consumi in lieve calo

ROMA (ITALPRESS) - Inflazione stabile a febbraio. L’Istat stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo aumenti dello 0,1% su base mensile e dello 0,8% su base annua, come a gennaio. La stabilizzazione dell'inflazione è il frutto di andamenti contrapposti di diversi aggregati di spesa: rallentano i prezzi degli Alimentari non lavorati, dei Servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona, oltre a quelli sull’abitazione. sat/gsl