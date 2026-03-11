Infantino “Trump mi ha assicurato che l’Iran è il benvenuto al Mondiale”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sono in guerra, ma nonostante tutto Donald Trump assicura il benvenuto degli Stati Uniti alla nazionale iraniana per il Mondiale di questa estate. Almeno questa è la rassicurazione del numero 1 della Fifa, Gianni Infantino, che in un post su Isntagram spiega: “Questa sera ho incontrato il presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump, per discutere lo stato dei preparativi per l’imminente Coppa del Mondo Fifa, anche in considerazione del crescente entusiasmo con il via in programma tra soli 93 giorni. Abbiamo anche parlato della situazione attuale in Iran e del fatto che la squadra iraniana si sia qualificata per partecipare ai Mondiali del 2026 – racconta Infantino -. Durante le discussioni, il presidente Trump ha ribadito che la squadra iraniana è naturalmente la benvenuta a competere nel torneo negli Stati Uniti”. Un annuncio importante quello del numero 1 della Fifa che poi aggiunge: “Abbiamo tutti bisogno di un evento come la Coppa del Mondo per unire le persone ora più che mai, ringrazio sinceramente il presidente degli Stati Uniti per il suo sostegno, poiché dimostra ancora una volta che il calcio unisce il mondo”.

(ITALPRESS)