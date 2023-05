ROMA (ITALPRESS) – “Nel calcio non c’è posto per il razzismo o qualsiasi altra forma di discriminazione”. Lo scrive, in un messaggio affidato ad Instagram, il presidente della Fifa Gianni Infantino. “E’ assolutamente inaccettabile l’insulto razzista rivolto ieri dai tifosi nei confronti di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, durante la partita di Serie A contro l’Atalanta – prosegue il numero uno della federazione internazionale, facendo così riferimento al coro “sei uno zingaro” intonato a fine gara da alcuni tifosi orobici verso la punta serba – La Fifa ed io siamo al fianco di Dusan Vlahovic e chiedo alle autorità competenti di garantire l’applicazione di sanzioni severe per contrastare tali episodi e fungere da deterrente”. “La Fifa ed io siamo al fianco di Dusan Vlahovic, così come di qualsiasi altro giocatore, allenatore, ufficiale di gara, tifoso o partecipante a una partita di calcio che abbia subito episodi di razzismo o di qualsiasi altra forma di discriminazione. Le vittime di questi abusi devono essere sostenute e i responsabili debitamente puniti dalle autorità a ogni livello. Ribadisco inoltre l’appello che ho già lanciato più volte in passato, affinchè i tifosi prendano posizione e mettano a tacere i razzisti. Una volta per tutte: no al razzismo, no a qualsiasi forma di discriminazione”, conclude Infantino.

