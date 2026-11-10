Industria, il 60% dei consumi energetici è destinato alla produzione termica

MILANO (ITALPRESS) - In media, oltre il 60% dei consumi energetici dell’industria italiana serve a produrre energia termica per settori come ceramica, vetro, alimentare, carta e chimico, con percentuali diverse per i vari settori. E’ uno dei risultati dello studio presentato da Edison Next e Boston Consulting Group durante un evento stampa, a Milano. Lo studio ha messo in evidenza come tecnologie come la geotermia, l’utilizzo di biomasse e lo stoccaggio di CO₂ siano strategiche e come i distretti industriali italiani possano diventare abilitatori di soluzioni che possono rafforzare la competitività del Paese. f03/fsc