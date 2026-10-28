In Basilicata borse di studio a oltre 1.200 studenti meritevoli

POTENZA (ITALPRESS) – Sono 1.209 gli studenti meritevoli iscritti al primo e/o secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado del territorio regionale ammessi al contributo all’esito finale dell’Avviso pubblico – Il valore del sapere – Concessione di Borse di Studio per studenti meritevoli iscritti al primo e/o secondo anno della Scuola secondaria di secondo grado. Le domande pervenute per la quarta edizione dell’Avviso sono 1.228; 19 escluse per diversi motivi (anche per isee o età non conforme quindi motivi di tipo sostanziale).

Sono i dati forniti dagli Uffici competenti del Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione a completamento dell’iter dell’avviso pubblico “Il Valore del Sapere”. Le graduatorie definitive sono state approvate con Determinazione Dirigenziale del 18 settembre 2026 mentre le risorse finanziarie ammontano a 1,2 milioni di euro. Il Dipartimento ha avviato le procedure di pagamento da lunedì 26 ottobre scorso.

“La Regione – sottolinea l’assessore Francesco Cupparo che ringrazia il Presidente Bardi per l’attenzione mostrata – continua ad investire sul merito, sui giovani e sulla scuola perché tutto questo significa investire sul futuro della nostra comunità”.

“L’istruzione e la formazione rappresentano il presupposto fondamentale per costruire una Basilicata più competitiva, inclusiva e capace di trattenere i propri giovani. Continueremo a sostenere misure che valorizzano il merito e favoriscono il diritto allo studio, nella consapevolezza che ogni euro investito nella conoscenza produce sviluppo, opportunità e crescita per l’intera comunità regionale” conclude.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).