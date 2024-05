NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Indiana e Denver pareggiano sul 2-2 le rispettive serie di semifinale di Conference contro New York e Minnesota. In gara-4, a Ovest, i Pacers strapazzano per 121-89 i Knicks con 20 punti di Haliburton (stesso bottino per Burks); a Est, i Nuggets si impongono per 115-107 sui Timberwolves nonostante i 44 punti di Edwards. Nel frattempo, a Chicago si è tenuta la Lottery per il Draft: a selezionare per primi saranno gli Atlanta Hawks, una novità assoluta per la franchigia della Georgia.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

