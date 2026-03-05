Indian Wells, rimonta eroica di Berrettini che vince con i crampi. Sarà Svrcina il primo avversario di Sinner

INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Fatica, sudore e orgoglio. E un finale surreale, quasi da film, con sorrisi sui titoli di coda. Esordio vincente per Matteo Berrettini nel “BNP Paribas Open”, il primo Masters 1000 della stagione (montepremi 9.415.725 dollari) di scena sul duro di Indian Wells, nel deserto californiano.

Nella notte italiana il 29enne romano, numero 66 Atp, ha battuto in rimonta per 4-6 7-5 7-5, dopo oltre due ore e tre quarti di lotta, il mancino francese Adrian Mannarino, numero 48 del ranking. Dopo il diritto lungolinea con il quale ha chiuso la partita al primo match-point Berrettini è caduto sul campo dolorante ed è rimasto seduto lì per circa cinque minuti mentre il supervisor Atp ed il fisioterapista si accertavano delle sue condizioni. “Sono davvero fiero di me stesso. Ho lottato davvero duramente, fino all’ultimo punto – ha detto Berrettini nell’intervista in campo -. All’inizio del terzo set, ho iniziato a sentire un po’ di crampi. Da principio ero un po’ sorpreso, ma poi mi sono ricordato che fino a tre giorni fa ero influenzato, quindi mi sono detto: ‘Ok, è normale’. Ho cercato di adattarmi alla situazione. Non avevo iniziato bene la partita, lui invece sì, ma sono riuscito a farla girare”.

“In questo torneo poi le condizioni cambiano tantissimo tra il giorno e la sera: una volta tramontato il sole sono riuscito a vedere anche un po’ meglio – dice ancora Berrettini – Sono contento perché sono riuscito a trovare la maniera di lottare: ho servito bene ed ho colpito bene la palla. Sono un po’ stanco ma soddisfatto: ho messo in campo davvero tutto quello che avevo”. Venerdì al secondo turno Berrettini dovrà vedersela con il tedesco Alexander Zverev, numero 4 del ranking e del seeding: il 28enne di Amburgo è in vantaggio per 4-3 nel bilancio dei confronti diretti con l’azzurro, ma l’azzurro ha vinto le ultime due sfide, disputate al terzo turno di Wimbledon 2023 e al secondo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo 2025.

Niente da fare invece per Mattia Bellucci (n.94), che si è arreso in due set al canadese Gabriel Diallo (n.38) per 7-6(5) 6-4 in 2 ore e 13 minuti di gioco. Sarà intanto il ceco Dalibor Svrcina il primo avversario di Jannik Sinner, che farà il suo ingresso direttamente al secondo turno: il 23enne ceco numero 109 del mondo, arrivato dalle qualificazioni, ha sconfitto James Duckworth per 6-2 6-4. Nessun precedente fra i due.

Marton Fucsovics e Miomir Kecmanovic saranno invece opposti al secondo turno a Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. L’ungherese, numero 56 Atp, ha sconfitto 7-5 6-3 Christopher O’Connell e affronterà per la prima volta in carriera il 23enne carrarino, quinto favorito del tabellone e bye al primo turno. Kecmanovic, numero 58 del ranking, era invece avanti 6-3 1-0 quando Daniel Altmaier è stato costretto al ritiro. In equilibrio i precedenti con Cobolli, testa di serie numero 15, entrambi sul veloce: successo del serbo nel 2022 a Napoli, rivincita dell’azzurro nella semifinale di Acapulco dello scorso sabato.

Fra gli altri risultati di primo turno, Denis Shapovalov elimina Stefanos Tsitsipas per 6-2 3-6 6-4, avanti Joao Fonseca (7-6 6-4 su Collignon) e l’eterno Monfils (6-3 6-4 su Galarneau).

SARA’ POTAPOVA L’AVVERSARIA DI JASMINE PAOLINI

Sarà Anastasia Potapova a sfidare Jasmine Paolini nel secondo turno del “BNP Paribas Open”, terzo WTA 1000 stagionale dotato di un montepremi complessivo di 9.415.715 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden. La 24enne russa ma di passaporto austriaco, numero 91 del mondo, ha sconfitto in rimonta la qualificata canadese Marina Stakusic per 4-6 6-1 7-5 dopo due ore e 25 minuti di gioco, guadagnandosi la sfida con l’azzurra, settima testa di serie e ammessa direttamente al secondo turno: sarà il terzo confronto fra le due tenniste, con la Potapova che eliminò la Paolini agli ottavi proprio a Indian Wells due anni fa, mentre la toscana si prese la rivincita qualche mese dopo a Cincinnati.

Piccola pagina di storia per Zeynep Sonmez che, superando 7-6(7) 6-0 McCartney Kessler, è diventata la prima turca a passare un turno in singolare femminile nella storia del torneo. Fra gli altri match, la giapponese Himeno Sakatsume supera 6-4 6-3 Alycia Parks e affronterà la numero uno del mondo Aryna Sabalenka mentre esce subito di scena Bianca Andreescu, campionessa a Indian Wells nel 2019, battuta 6-7(6) 6-0 6-1 da Kamilla Rakhimova. Fuori anche Sloane Stephens, oggi numero 780 Wta ma in passato numero 3, che cede per 6-4 6-1 a Camila Osorio.

