Indian Wells, primo turno amaro per Cobolli e Nardi

INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Debutto amaro per Flavio Cobolli e Luca Nardi al Masters 1000 di Indian Wells, il primo della stagione, in programma all’Indian Wells Tennis Garden con un montepremi di 8.963.700 dollari. Cobolli, numero 40 del mondo, continua ad attendere la prima vittoria nel torneo: il romano ha perso al primo turno per 3-6 6-2 6-2 contro il 22enne Colton Smith, numero 261 Atp e alla sua prima partita in carriera nel circuito maggiore.

Come l’anno scorso, Cobolli ha giocato non al 100 per cento, provato dalla febbre nei giorni precedenti al match. Contro Smith ha avuto anche l’occasione di prendere un break di vantaggio in avvio del secondo e del terzo set ma non le ha sfruttate e ha anzi perso il servizio nel game successivo. Nardi invece, che lo scorso anno aveva raggiunto il terzo turno dopo la memorabile vittoria su Novak Djokovic e che si presentava col suo best ranking (n.67), ha raccolto appena tre game contro l’ex Top 10 britannico Cameron Norrie, oggi numero 77, che si è imposto 6-0 6-3.

