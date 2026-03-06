INDIAN WELLS (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Debutto con vittoria per Flavio Cobolli nel “BNP Paribas Open”, il primo Masters 1000 della stagione (montepremi 9.415.725 dollari) di scena sul duro di Indian Wells, nel deserto californiano. In gara direttamente dal secondo turno in qualità di testa di serie numero 15, il 23enne tennista romano ha superato in tre set il serbo Miomir Kecmanovic, 58esimo del ranking mondiale appena sconfitto dall’azzurro in semifinale ad Acapulco, con il punteggio di 3-6 6-3 6-4, dopo un’ora e 58 minuti di gioco. Cobolli, n.15 Atp, affronterà ora il vincente del derby tutto statunitense tra Frances Tiafoe, 22 del mondo e 21 del tabellone, messo ko dal capitolino nella finale di Acapulco, e Jenson Brooksby (41 Atp).

Matteo Berrettini si ferma invece al secondo turno. Il 29enne tennista romano, n.66 Atp, si è arreso in due set, con il punteggio di 6-3 6-4, maturato in un’ora e 12 minuti di gioco, al tedesco Alexander Zverev, quarto del ranking mondiale e del tabellone. Ai sedicesimi Zverev se la vedrà con il vincente del match tra lo statunitense Brandon Nakashima, 30esimo della classifica mondiale e 28esima forza del seeding, e l’argentino Camilo Ugo Carabelli (67).

