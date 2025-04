Indennizzi agli agricoltori, il Veneto sostiene fondi mutualistici

VENEZIA (ITALPRESS) – La Giunta regionale del Veneto ha stanziato per l’anno in corso 300.000 euro per incrementare i Fondi mutualistici privati con cui gli agricoltori fanno fronte ai danni da avversità climatiche e fitosanitarie. Lo annuncia l’assessore regionale all’agricoltura Federico Caner: “Un segnale in continuità con quanto già fatto nei tre anni precedenti per sostenere questi strumenti di gestione del rischio, che possono aiutare gli imprenditori ad indennizzare i danni ai raccolti”.

L’importo di 300.000 euro è finalizzato ad incrementare gli indennizzi erogabili dai Fondi mutualistici riconosciuti dal Masaf alle imprese associate che hanno subito danni da avversità nel 2024. Le domande di contributo possono essere presentate ad Avepa entro 45 giorni dalla pubblicazione del bando nel BUR.

“Ma al di là di questo contributo ai Fondi, dobbiamo guardare oltre il contingente e mettere in campo tutte le migliori energie tecniche e scientifiche di cui dispone la Regione per dare agli agricoltori la possibilità di difendere le proprie produzioni – conclude Caner -. Abbiamo perciò stanziato 400.000 euro per finanziare una serie di attività sperimentali da parte del Servizio Fitosanitario regionale in collaborazione con Veneto Agricoltura e l’Università di Padova, inerenti la difesa della vite, dei fruttiferi, delle colture ortive e la limitazione della diffusione della cimice asiatica”.

