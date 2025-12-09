Indagine di Ats sul San Raffaele, Fontana “Avremo idee più chiare dopo i risultati delle ispezioni”

MILANO (ITALPRESS) – “Vediamo, dopo l’esame dei risultati delle ispezioni potremo avere idee piu’ chiare”. Così il governatore lombardo, Attilio Fontana, a margine dell’inaugurazione della nuova sede di Fisi (Federazione Italiana Sport Invernali), commentando la situazione dell’ospedale San Raffaele, su cui è scattata un’indagine dell’Ats di Milano per conto della Regione Lombardia.
– Foto IPA Agency –
